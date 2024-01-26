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رياضة

لقاء العمالقة والرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو بمباراة للتاريخ في السعودية

Lebanon 24
26-01-2024 | 04:53
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وصلت، يوم الجمعة، بعثة نادي إنتر ميامي الأميركي وعلى رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا للمشاركة في بطولة "كأس موسم الرياض".

وستقام البطولة على ملعب "كينغدوم أرينا" تحت عنوان "الرقصة الأخيرة" بين كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر وليونيل ميسي.
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وتشهد البطولة تواجد 3 أندية، إذ يشارك الهلال والنصر السعوديين إلى جانب الفريق الأميركي.

ووصلت بعثة إنتر ميامي الأميركي بقيادة ليونيل ميسي والنجوم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

وستلعب أولى مباريات البطولة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بلقاء يجمع الهلال وإنتر ميامي، قبل أن تقام في الأول من شباط مباراة النصر مع إنتر ميامي، وتختتم البطولة بمواجهة تجمع الهلال والنصر في الثامن من شباط.(العربية)
المصدر: العربية
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