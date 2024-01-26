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رياضة

"ميلان" يتلقى ضربة قبل لقاء "بولونيا"

Lebanon 24
26-01-2024 | 05:46
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تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، ضربة قوية بتأكد غياب لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن مباراة بولونيا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بن ناصر عاد إلى ميلان بعد خروج منتخب الجزائر من كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.
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وأضافت أن اللاعب الجزائري خضع لفحوصات طبية كشفت تعرضه لإصابة عضلية.

وأضافت: "إصابة بن ناصر ليست خطيرة، لكنها كافية لاستبعاده من المشاركة في لقاء بولونيا". (روسيا اليوم)
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