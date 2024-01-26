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رياضة

نادي بيروت إلى نصف نهائي بطولة دبي الدولية

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:33
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تأهل نادي بيروت إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب تونس بنتيجة 88-82 ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة. 
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