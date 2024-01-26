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رياضة

مدفيديف يقلب تأخره ويتأهل إلى النهائي

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:41
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قلب الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا، تخلفه بمجموعتين إلى فوز دراماتيكي على الألماني ألكسندر زفيريف ليبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في مسيرته.

وفي مباراة نصف النهائي، حقق الروسي البالغ من العمر 27 عاما، فوزا صعبا على زفيريف المصنف سادسا عالميا بنتيجة 5-7، 3-6، 7-6، 7-6، و6-3 في غضون 4 ساعات و18 دقيقة. (روسيا اليوم)
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