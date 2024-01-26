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رياضة
الصفاء الى ربع نهائي كأس لبنان لكرة القدم
Lebanon 24
26-01-2024
|
10:59
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تأهل الصفاء للدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على الراسينغ بيروت بضربات الترجيح 4 - 2 بعد التعادل سلبا 0 - 0 في الوقت الاصلي، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في دور الـ16.
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