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رياضة

الصفاء الى ربع نهائي كأس لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:59
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تأهل الصفاء للدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على الراسينغ بيروت بضربات الترجيح 4 - 2 بعد التعادل سلبا 0 - 0 في الوقت الاصلي، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في دور الـ16. 
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لبنان

الصفاء

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