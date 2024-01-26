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رياضة

وفاة نائب رئيس الأهلي المصري

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:00
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أعلن شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وفاته منذ قليل وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ53 عاما.

 

وعانى العامري فاروق، مطلع تشرين الثاني الماضي، من الإصابة بنزيف في المخ، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، ثم دخل في غيبوبة حتى وافته المنية.

 

وكتب خالد فاروق على "فيسبوك": "بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي :الشريف/العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر 53 عاما بعد صراع من المرض لمدة 80 يوما".

 
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وقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بنشر بيان رسمي لنعي العامري فاروق رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي العامري فاروق نائب رئيس المارد الأحمر.

 

كما نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

( روسيا اليوم)

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