صلاح ينشر أول صورة “للعلاج” في ليفربول

نشر محمد صلاح الصورة الأولى لتمارينه، منذ مغادرته بعثة المنتخب المصري المشارك في كأس أمم إفريقيا، وعودته إلى ناديه ليفربول.

وكان النجم المصري قد أصيب في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في كأس الأمم الإفريقية، قبل أيام، وقرر السفر إلى ليفربول لتلقي العلاج اللازم، على أمل العودة للمنتخب في حال تشافيه، واستمرار "الفراعنة" في البطولة.

ولقي صلاح حملة انتقادات كبيرة في الأوساط الرياضية والجماهيرية في مصر، بعد قرار السفر لليفربول، وترك المنتخب في البطولة، من أجل تلقي العلاج الأمثل.

Advertisement

ونشر صلاح مساء الخميس، أول صورة له خلال التمرينات العلاجية، داخل مقر تدريبات نادي ليفربول.

وظهر صلاح في الصورة وهو يمشي ويشد على ساقيه مشدا مطاطيا.

هذه الصورة لاقت "سخرية" من البعض، بسبب التمرينات البسيطة التي قام بها صلاح، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو.

وسخر ميدو من بساطة التمرينات، التي أشار إلى أن صلاح لا يحتاج إلى أن يكون في ليفربول كي يمارسها، مثل عملية المشي بالمشد المطاطي.