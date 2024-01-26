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رياضة

زيدان يرد على عرض تدريب منتخب الجزائر

Lebanon 24
26-01-2024 | 23:00
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حسم أسطورة الكرة الفرنسية والمدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، موقفه من تدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

 

وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي الأربعاء الماضي، رحيل بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

 
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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فمباشرة بعد الإعلان عن رحيل بلماضي، بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم البحث بشكل حثيث عن مدرب جديد>

 

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، والبوسني وحيد خليلوزيتش ومدربون آخرون (بيتكوفيتش، سامباولي...) من بين الأسماء التي درسها مسؤولو الكرة في الجزائر للإشراف على "محاربي الصحراء".

 

ولكن بحسب "ليكيب" دائما، فإن الرجل القوي الجديد في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، فكر على الفور في زين الدين زيدان (51 عاما)، الذي تعود جذوره للجزائر.

 

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن زيدان أبدى سعادة كبيرة بترشيحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري.

( روسيا اليوم)

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