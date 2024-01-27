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رياضة

قبل مواجهة إيران.. ضربة موجعة للمنتخب السوري!

Lebanon 24
27-01-2024 | 03:00
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قبل مواجهة فريق إيران المقررة الثلاثاء المقبل في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المُقامة في قطر، تلقى المنتخب السوري ضربة موجعة مساء أمس الجمعة.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن المهاجم عمر خريبين تعرض للإصابة ولم يشارك في التمارين يوم الجمعة.
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وأوضح الاتحاد أن خريبين، شعر بألم في ساقه اليسرى، وسيتم تحديد حجم الإصابة بعد إجراء صورة الرنين المغناطيسي اليوم السبت لمعرفة مدة غياب اللاعب.

وكان خريبين هو صاحب هدف فوز سوريا على الهند (1-0) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، ليقود "نسور قاسيون" للتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهم.

وكان عمار رمضان، تغيب بدوره عن تمارين منتخب سوريا يوم الخميس الماضي بسبب كدمة تعرض لها في القدم اليسرى خلال مباراة الهند، وكذلك عمر ميداني الذي يحتاج نحو 4 أسابيع من الراحة والعلاج وإعادة التأهيل، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.(روسيا اليوم)


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