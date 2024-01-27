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رياضة
نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى للأمراض النفسية.. هذا ما يُعاني منه (صورة)
Lebanon 24
27-01-2024
|
04:00
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بعد تعرضه لأزمة هوس، تم نقل إيزيكيل لافيتزي "بوتشو"، اللاعب الدولي السابق لمنتخب الأرجنتين، إلى مركز للأمراض النفسية .
وقالت صحيفة "ماركا": اللاعب السابق لنابولي وباريس سان جيرمان نقل إلى مؤسسة للصحة العقلية في 7 كانون الثاني الجاري، ولا يوجد أي موعد محدد لخروج البالغ من العمر "38 عاما" من المستشفى.
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وأوضحت الصحافة الأرجنتينية أن المشاكل الصحية التي يعاني منها لافيتزي، والتي اضطر بسببها إلى دخول مركز للأمراض النفسية في العاصمة بوينس آيرس، ناجمة عن إدمان الكحول.
وذكر ماوريسيو داليساندرو ، محامي لافيتزي: لقد عانى من هوس خفيف، وهو اضطراب مزاجي مزمن، وقد عانى بالفعل من عواقب هذا المرض في الماضي.
وبحسب المحامي، فإن الهوس الخفيف الذي يعاني منه لافيتزي هو اضطراب نفسي مزمن يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤدي بالشخص الذي يعاني منه إلى إيذاء نفسه.
واضطر لافيتزي، الذي اعتزل كرة القدم في 2020 بعد اللعب لفريق هيبي إف سي الصيني، إلى دخول إحدى المستشفيات، في كانون الأول الماضي، حيث ادعى أن هناك أشخاصا يريدون إيذاءه، وتبين لاحقا أن الجروح السطحية في بطنه كانت بسبب مقص في يده.
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