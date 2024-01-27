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رياضة

سبالينكا تحتفظ بلقب أستراليا للتنس

Lebanon 24
27-01-2024 | 06:00
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فازت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.
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