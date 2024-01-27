بسبب تدخل جراحي.. نهاية موسم بالدي مع برشلونة

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سيخضع أليخاندرو بالدي، ظهير برشلونة، لتدخل جراحي في الأيام المقبلة بسبب إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليمنى، حسبما أفاد الجهاز الطبي للنادي الكاتالوني، اليوم السبت.وأصيب بالدي يوم الأربعاء الماضي في سان ماميس، خلال مباراة ربع نهائي كأس الملك أمام أتلتيك.وكان على اللاعب أن يقرر ما إذا كان سيخضع لتدخل جراحي، كما أوصى أطباء برشلونة، أو أنه سيبدأ علاجاً تحفظياً.وسيسافر الظهير إلى توركو (فنلندا) لإجراء العملية الجراحية، التي سيغيب على إثرها عن صفوف الفريق لبقية الموسم.