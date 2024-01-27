كيف علّق فان دايك على قرار كلوب؟

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أصبح مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك أول لاعب من "الريدز" يتحدث علنا عن الصدمة التي خلفها المدرب الألماني يورغن كلوب، بإعلان رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.وكان كلوب أعلن، في فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، خبر الرحيل عن الفريق، وقال: "نفدت الطاقة لدي، أنا بخير الآن في هذه اللحظة، لكنني أعلم أنني لن أستطيع أن أكرر العمل مرارا وتكرارا".وأكد المدرب الألماني أن حبه واحترامه للفريق كبير جدا، وأن احترامه للجماهير ارتفع مع كل عام قضاه في النادي.وقضى كلوب مع "الريدز" 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.وقال فيرجيل فان دايك لموقع "ليفربول": "إنه أمر صعب تقبله، لأن المدرب يعني الكثير بالنسبة لنا، بالنسبة لي، للنادي، وللدوري الإنجليزي بأكمله على ما أعتقد".وأضاف: "لقد اتخذ القرار نيابة عنه وعن عائلته. كان الأمر سيكون دائما صعبا، وهو ما حدث فعلا"، وأضاف: "أعتقد أن قرار كلوب يجب أن يمنحنا دفعة إضافية، وشعورا بأنه يجب أن نحقق أقصى استفادة منه".وختم: "دعونا نجعل بقية الموسم مميزة.. حتى يتمكن كلوب من الحصول على الوداع، الذي يستحقه بكل تأكيد".