الرياضي بيروت لنهائي سلة دبي الدولية

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تأهلّ الرياضي بيروت حامل اللقب للمباراة النهائية لدورة دبي الدولية الـ33 في كرة السلة، بفوزه على الأهلي طرابلس الليبي 83 - 73، في أولى مباراتي الدور نصف النهائي التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة نادي النصر.واحتفظ الرياضي بسجله نظيفاً في الخسارة، وينتظر في النهائي غداً الفائز من مباراة سترونغ الفيليبيني وبيروت فيرست كلوب في ثانية نصف النهائي.