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رياضة

الرياضي بيروت لنهائي سلة دبي الدولية

Lebanon 24
27-01-2024 | 12:00
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تأهلّ الرياضي بيروت حامل اللقب للمباراة النهائية لدورة دبي الدولية الـ33 في كرة السلة، بفوزه على الأهلي طرابلس الليبي 83 - 73، في أولى مباراتي الدور نصف النهائي التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة نادي النصر.
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واحتفظ الرياضي بسجله نظيفاً في الخسارة، وينتظر في النهائي غداً الفائز من مباراة سترونغ الفيليبيني وبيروت فيرست كلوب في ثانية نصف النهائي.
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