خبر حزين: وفاة متسابقة الدراجات النارية "الحسناء".. بسكتة قلبية أم حادث سير أليم؟

هزّ خبر وفاة متسابقة الدراجات النارية الإماراتية حمدة تريم الشامسي، البالغة من العمر 24 عاما، جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن رحيلها.

وتعتبر حمدة من أشهر متسابقي الدراجات النارية بدولة الإمارات عن فئة السيدات، بدأ حبها للسيارات منذ صغرها، وعندما كان عمرها 15 عاماً عملت في أحد معارض السيارات لكي تتمكن من شراء أول سيارة لها موديل 1999، ومن هنا كانت انطلاقتها نحو حياتها المهنية، حيث بدأت تتعلم القيادة باحترافية، ثم تعلمت القيادة في البر، وشاركت بها في عروض التسابق، ثم قررت أن تتجه لعالم الدراجات النارية، لتصبح سائقة ومتسابقة محترفة، وتُعد حمدة أول متسابقة سيارات إماراتية.



ونعى حمدة العديد من نجوم الفن والمشاهير، مشيرين إلى أنهم فقدوا شابة طموحة عُرفت بمبادراتها الإنسانية والخيرية في دول أفريقية، وأخرى في جنوب شرق آسيا.

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