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رياضة

فياريال "يضرب" برشلونة بخماسية

Lebanon 24
27-01-2024 | 16:00
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حقق نادي "فياريال" فوزا دراماتيكيا بنتيجة 5-3 على حساب مضيفه "برشلونة" في مباراة جمعتهما يوم السبت في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد "برشلونة" عند 44 نقطة في المركز الثالث في الدوري بينما رفع "فياريال" رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ14.
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