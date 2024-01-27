بعد الخسارة أمام "فياريال".. تشافي يعلن رحيله عن "برشلونة" في هذا التاريخ

أعلن مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز السبت أنه سيترك منصبه في شهر حزيران المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.



وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 حزيران سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني". (سكاي نيوز)

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