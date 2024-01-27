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رياضة

بعد الخسارة أمام "فياريال".. تشافي يعلن رحيله عن "برشلونة" في هذا التاريخ

Lebanon 24
27-01-2024 | 23:00
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أعلن مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز السبت أنه سيترك منصبه في شهر حزيران المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 حزيران سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني". (سكاي نيوز)
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