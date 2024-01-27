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رياضة
قوة مبابي.. سرّها الجينات الوراثية!
Lebanon 24
27-01-2024
|
23:22
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كشف تقرير صحفي فرنسي، السر وراء المزايا الفريدة لكيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان وقائد منتخب الديوك.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن مبابي يكتسب صفة الشراسة وتميزه بالسرعة من والده ويلفريد مبابي الذي كان لاعبا يتسم بالقوة والسرعة.
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وأضافت أيضا: "لا يمكن أيضا تجاهل أن مبابي هو نجل فايزة العماري التي كانت لاعبة كرة يد مقاتلة تتسم بالسرعة والحيوية".
وأشارت إلى أن كيليان مبابي (25 عاما) نجح مع مرور الوقت في تعزيز قدراته الأخرى مثل قوة التسديد والمراوغات والكفاءة في سرعة التنفيذ.
وتابعت إن الغرائز الفطرية والجينات الوراثية ساعدت أن يظهر مبابي وكأنه عداء متميز يركض بطريقة أقرب للكمال.
ولفتت إلى أن مبابي منذ انضمامه لصفوف بي إس جي كان تحت المتابعة الدقيقة حتى لا يفقد ميزة السرعة.
وختمت "لو باريزيان" تقريرها بأن كيليان اهتم أيضا بتطوير تكوينه العضلي ليساعده على الاحتفاظ بسرعته القصوى أطول فترة ممكنة.(موقع كورة)
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