رغم النقص العددي.. موناكو يصمد أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

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حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة مواجهة مارسيليا مع ضيفه موناكو مساء السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا، سجّل هدفي أصحاب الأرض بيار-إيميريك أوباميانغ (38) وليوناردو باليردي (50)، بينما أحرز هدفي موناكو كل من وسام بن يدر (7) ومغنيس أكليوش (45+4).ورفع مارسيليا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، مقابل 34 نقطة لموناكو في المركز الرابع.ولم يستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف موناكو إذ شهدت المباراة طرد اللاعبين غييرمو ماريبان في الدقيقة 11 ودينيس زكريا في الدقيقة 86.وفي مباراة ثانية، فاز نيس على ضيفه ميتز بهدف وحيد سجله إيفان غيسان في الدقيقة 77 من ركلة جزاء ليرفع نيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني.(بي غن سبورتس)