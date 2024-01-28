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سجل كولي وودرو هدفا في الوقت القاتل ليقود لوتون تاون للفوز 2-1 على مستضيفه إيفرتون وإقصائه من الدور الرابع ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت.وهز وودرو الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مسافة قريبة مستغلا ركلة ركنية.وتقدم لوتون في النتيجة بهدف سجله فيتالي ميكولينكو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 39 قبل أن يدرك زميله جاك هاريسون التعادل في الدقيقة 55 عندما أطلق تسديدة منخفضة أفلتت من يدي الحارس كيم كرول.وسجل جواو بيدرو ثلاثة أهداف بينها اثنان من ركلتي جزاء ليقود برايتون آند هوف ألبيون للفوز 5-2 على مضيفه شيفيلد يونايتد في مباراة أخرى بنفس الدور.وفاز ليستر سيتي 3-صفر على برمنغهام بفضل أهداف سجلها جيمي فاردي ويونس أكجون ودينيس برايت، بينما تعادل ليدز يونايتد 1-1 مع بليموث أرجايل.وإلى الدور ثمن النهائي صعد نيوكاسل يونايتد عقب تغلبه على مستضيفه فولهام بهدفين نظيفين أحرزهما شون لونغستاف في الدقيقة 39 ودان بورن في الدقيقة 61.(بي إن سبورتس)