فريق من الدرجة السادسة.. يسطّر التاريخ في كأس الإتحاد الإنكليزي

فاجأ ميدستون يونايتد المنتمي للدرجة السادسة إبسويتش تاون بفوزه عليه 2-1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب بورتمان رود اليوم السبت، ليطيح بفريق يتقدم عليه بفارق 98 مركزاً في الترتيب الهرمي لكرة القدم الإنكليزية.

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وسجل لامار رينولدز وسام كورن لصالح ميدستون، الفريق الأقل تصنيفا المتبقي في المسابقة.



وقال جورج إلوكوبي مدرب ميدستون: "إنه سحر كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلينا أن نؤمن به".



ويجب أن يشكر ميدستون حارسه لوكاس كوفولان على ابعاد التسديدات الواحدة تلو الأخرى في ظل اندفاع إبسويتش إلى الأمام بحثا عن التسجيل.



وقال كوفولان بعد ذلك وهو يمسح دموعه "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من مساعدة زملائي، وأنا فخور جداً بالفريق، ما حققناه لا يصدق، إنه رائع. يا له من يوم عظيم".



وسجل جيريمي سارمينتو الهدف الوحيد لإبسويتش تاون صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".(بي إن سبورتس)