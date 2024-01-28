مفاجأة بخصوص رحيل تشافي.. القرار ليس وليد اليوم!

Advertisement

كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس قرار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بإعلانه الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.وبحسب برنامج "Carrusel Deportivo" على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن تشافي كان يفكر في الرحيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل عطلة عيد الميلاد، وأنه اتخذ القرار النهائي بعد كأس السوبر الإسباني، لكن المحيطين به منعوه".وأضاف التقرير: "تشافي أكد أنه لا يستمتع بتدريب برشلونة، بسبب الضجيج حوله".وتابع: "لابورتا طلب منه عدم التحدث عن الرحيل عقب مباراة فياريال، لأنه ليس أفضل وقت، لكن تشافي رفض وقرر الإعلان".وأتم التقرير: "سأله لابورتا إذا كان يريد أن يخرج ليتحدث بجانبه في المؤتمر الصحفي، لكن تشافي قال له إن ذلك ليس ضروريا".تشافي لم يتحمل الانتقادات اللاذعة التي عاشها في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1)، ثم الإقصاء من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو بالخسارة بنتيجة (4-2).(موقع كورة)