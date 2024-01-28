سترونغ يضرب موعداً نارياً مع الرياضي اللبناني على لقب سلة دبي

تأهل فريقا الرياضي اللبناني وستروغ غروب الفلبيني إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33، بتغلبهما على فريقي أهلي طرابلس الليبي وبيروت اللبناني على التوالي في مباراتي نصف النهائي، اللتين أقيمتا على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ففي المباراة الأولى، نجح فريق الرياضي “حامل اللقب” في مواصلة مسيرته للدفاع عن لقبه، وتغلب على أهلي طرابلس 83-73، في حين استطاع سترونغ غروب الفوز على فريق بيروت بنتيجة 94 -72.

وتجمع المباراة النهائية، اليوم فريقي الرياضي وسترونغ غروب على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي بيروت وأهلي طرابلس.

وأكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة أن المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة أصبحت فرصة تنتظرها العديد من الفرق في المنطقة سعياً للتحضير للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

( النهار)