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رياضة
بعشرة لاعبين.. اليوفنتس يصمد أمام إمبولي
Lebanon 24
28-01-2024
|
03:55
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سجل توماسو بالدانزي لاعب وسط إمبولي هدفاً في الشوط الثاني ليفرض التعادل 1-1 على يوفنتوس الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح الصربي دوسان فلاهوفيتش التسجيل في الدقيقة 50 عندما هز الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، قبل أن يدرك بالدانزي البديل التعادل بعد 20 دقيقة من تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة.
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ولعب يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمهاجم أركاديوش ميليك بعد تدخله على ألبرتو تشيري مهاجم إمبولي. وفي البداية حصل اللاعب البولندي على بطاقة صفراء لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق نقطتين أمام إنتر الذي تتبقى له مباراتان. ويحتل إمبولي المركز 19 قبل الأخير برصيد 17 نقطة.
وفي مباراة ثانية، تعادل ميلان مع ضيفه بولونيا (2-2). سجل لميلان روبن لوفتوس-تشيك (45 و83) ولبولونيا كل من جوشوا زركزي (29) وريكاردو أورسوليني (90+2) من ركلة جزاء.
كما فاز أتالانتا على ضيفه أودينيزي بهدفي أليكسي ميرانتشوك (33) وجيانلوما سكاماكا (45+1).(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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