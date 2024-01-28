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رياضة

غموض يلف قضية نيمار.. هل غادر الرياض نهائيًا؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 04:44
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن غموض حول عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الرياض، لاستكمال علاجه مع فريقه الهلال.

وتعرض نيمار إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة بين منتخب البرازيل وأوروجواي في 18 تشرين الأول الماضي وأجرى بعدها عملية جراحية.
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ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد رسميا بعد.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي في الهلال بقيادة الإسباني خمينيز طبيب الفريق يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر سكنه في البرازيل.

وذكرت الرياضية في وقت سابق أن النجم البرازيلي الذي انضم إلى الهلال في الانتقالات الصيفية الماضية سيتم إسقاط اسمه دون فسخ العقد بين الطرفين لتسجيل مواطنه رينان لودي مكانه في قائمة الـ 8 أجانب.(موقع كورة)
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