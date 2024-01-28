في حال تجاوزه الكونغو الديمقراطية.. من سيواجه منتخب مصر في ربع نهائي كأس إفريقيا؟

يخوض منتخب مصر لكرة القدم، مواجهة قوية مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.



وحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد تعادله مع موزامبيق ثم غانا ثم الرأس الأخضر، وذلك بالنتيجة نفسها وهي 2ـ2، وقد استفاد "الفراعنة" من تعادل غانا وموزامبيق في الوقت البديل ليحصد المركز الثاني في المجموعة.

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أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فقد حقق أيضا ثلاثة تعادلات في المجموعة السادسة بتعادله مع زامبيا بنتيجة 1ـ1 ثم مع منتخب المغرب بالنتيجة نفسها ومع تنزانيا 0ـ0.



وسيحاول منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية تحقيق فوزهما الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، في مواجهتهما في ثمن النهائي، وكسب بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.



وفي حال فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية وتأهله للدور ربع النهائي فسيواجه الفائز من الموجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين غينيا الاستوائية وغينيا.



وعلى الورق، تبدو حظوظ مصر كبيرة لتجاوز الكونغو الديمقراطية ومنافسه في الدور ربع النهائي (غينيا الاستوائية أو غينيا) والوصول إلى نصف النهائي على أقل تقدير. (روسيا اليوم)