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رياضة

كأس لبنان... الانصار والنجمة والعهد الى ربع النهائي

Lebanon 24
28-01-2024 | 09:05
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تأهل الانصار للدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 3 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام دور ال16.

سجل للانصار نادر مطر والسنغالي الحاج مالك تال (2) في الدقائق 16 و28 و79. وللساحل علي فقيه في الدقيقة 49.
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كذلك تأهل النجمة حامل اللقب بفوزه على التضامن صور 1 - 0 على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون.

وسجل الاصابة خليل بدر في الدقيقة 45 + 1 من الشوط الاول.

في حين تأهل العهد حامل لقب بطولة لبنان الموسم الماضي بفوزه على الحكمة بيروت 3 - 1 على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة.

وافتتح الحكمة التسجيل عبر السنغالي بوكونتا سار في الدقيقة الخامسة. ورد العهد بثلاثة اهداف عبر حسين الزين ووليد شو. من "بنالتي" وكريم درويش في الدقائق 23 و25 و35.
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