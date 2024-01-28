خلال مشاركته في مباراة.. منزل لاعب كرة قدم يتعرض للسرقة

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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الأحد، أن منزل الفرنسي جول كوندي، مدافع نادي برشلونة، تعرض للسرقة خلال مباراة الفريق أمام فياريال.وخسر برشلونة بنتيجة قاسية 5-3 أمام فياريال، في المباراة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.وقالت "سبورت": دخل اللصوص إلى منزل المدافع الفرنسي في التاسعة والنصف ليلا، عندما كان المدافع قد أنهى المباراة التي بدأت الساعة 6:30 في الملعب الأولمبي بمونتغويك، وعندما تم إبلاغه شعر كوندي بالخوف الشديد.وتنتظر السلطات الكتالونية استلام التقرير مع قائمة الأشياء المسروقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل كوندي لعملية سطو، ففي نيسان 2023، سرق منزله عندما دخل اللصوص منزله بينما كان يشارك في مباراة فريقه ضد ريال بيتيس. (العربية)