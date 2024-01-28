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رياضة

الرياضي يفوز ببطولة دبي الدولية

Lebanon 24
28-01-2024 | 12:20
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تُوّج الرياضي بيروت بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ٣٣ بعد فوزه على سترونغ غروب الفليبيني بنتيجة 77-74.


 
 
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