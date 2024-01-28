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رياضة

جماهير ليفربول تستقبل كلوب بطريقة خاصة بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز" (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2024 | 14:34
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تلقى مدرب ليفربول، لألماني يورغن كلوب، استقبالا حارا من جماهير "الريدز"، عندما دخل ملعب "آنفيلد" للمرة الأولى، بعد إعلانه الجمعة الماضي الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة التي فاز بها ليفربول على نورويتش سيتي (5-2)، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي اليوم الأحد، وخلال إجراء عمليات الإحماء، ترحيبا حارا بكلوب من قبل الجماهير، التي رفعت صوتها بمجرد ظهور المدرب الألماني على أرض الملعب.
وبدا التأثر واضحا على المدرب الألماني أثناء غناء جماهير ليفربول لأغنيتهم الشهيرة "لن تسير وحيدا".
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