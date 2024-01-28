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رياضة

سيرجي روبرتو "أول ضحايا" رحيل تشافي عن برشلونة

Lebanon 24
28-01-2024 | 16:00
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بات سيرجي روبرتو من أكثر اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة، بعد إعلان تشافي هيرنانيدز تنحّيه في نهاية الموسم.

صحيفة "أس" رجحّت أن يرحل روبرتو في 30 يونيو، لدى نهاية عقده، إذ أن إدارة النادي لا تعتزم تجديده.
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وأوضحت أن الأبواب كانت مفتوحة أمام روبرتو لتجديد عقده لموسم واحد مع تشافي، الذي التقاه من أجل تحديد شروط التجديد، لكن إعلان المدرب رحيله نهاية الموسم سيُبطل تجديد العقد.

ولم يكن هناك إجماع الصيف الماضي بشأن استمرارية روبرتو مع برشلونة، ودفع تشافي في اتجاه تجديد عقده لعام آخر، معتبراً أن دوره سيكون مهماً جداً، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار عدد اللاعبين الشباب في الفريق.
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