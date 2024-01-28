الزمالك بطلاً لكأس دبي للتحدي

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حقق نادي الزمالك المصري لقب كأس دبي للتحدي، مساء اليوم الأحد، عقب فوزه العريض على الأهلي السعودي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية.أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، وخلال الشوط الثاني أضاف هدفين جديدين، ليمنع تكرار سيناريو مباراة الرجاء، حيث تقدم عليه في مباراة نصف النهائي 2/صفر خلال بداية الشوط الأول، وتلقى بعدها هدفين ليواجه خطر الخسارة في ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت له.دخل الزمالك مباراة اليوم ضد أهلي جدة بتشكيل أساسي مكون من "محمد عواد، مصطفى الزناري، محمود حمدي الونش، عمر جابر، محمد عبدالشافي، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، سامسون أكينيولا، محمود شيكابالا".بينما دخل فريق الأهلي السعودي بتشكيل مكون من "عبدالله عبده، بندر الشمراني، ميريح ديميرال، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، علي الأسمري، زيد العنزي، سميحان النابت، روبيرتو فيرمينو، أليوسكي".استطاع الزمالك ترجمة سيطرته الميدانية خلال الدقائق الأولى من المباراة لهدف السبق عند الدقيقة 31 بواسطة قائده محمود شيكابالا بعد مهارة فردية مذهلة في مراوغة المدافع قبل التسديد من أسفل حارس مرمى أهلي جدة عبد الله عبده الذي فوجئ بالتسديدة في الزاوية الضيقة لتمر من بين قدميه.وأضاف الزمالك هدفاً ثانياً في الدقيقة 47 (الثانية من بداية الشوط الثاني)، عن طريق لاعب الوسط يوسف أوباما، بفضل إنفراد صريح بالحارس إثر تمريرة بينية جميلة من نجم المباراة "سامسون أكينيولا" الذي ضرب بها مصيدة التسلل في الوقت المناسب.وفشلت محاولات آلان سانت ماكسيمين وفيغا لتسجيل هدف تقليص الفارق على مدار الشوط الثاني، وسط تركيز كبير من جانب الزمالك على الهجمات المرتدة.ووضع الزمالك حداً لطموحات أهلي جدة في إمكانية العودة لأجواء اللقاء، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب البديل "عمار ياسر منصور" الذي أخذ مكان مصطفى شلبي في تشكيلة الزمالك في الدقيقة 85.وجاء هدف عمار ياسر منصور بتسديدة من لمسة واحدة لكرة عرضية نموذجية أرسلها عمر جابر من الجهة اليمنى، ذهبت صعبة على أقصى يسار حارس المرمى الذي حاول عليها بردة فعل متأخرة لتسكن شباكه بسهولة.جدير بالذكر يأتي فوز الزمالك المصري على أهلي جدة بعد حوالي شهر ونصف من الفوز التاريخي للنادي الأهلي المصري على القطب الثاني في جدة "الاتحاد" بنتيجة 1/3 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، ليتواصل التفوق المصري على الكرة السعودية.وسبق لنادي الزمالك هزيمة الهلال في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، كما انتصر الأهلي كذلك علي الهلال برباعية دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.