برشلونة يوافق على رحيل هرنانديس بسبب مكانته الأسطورية

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قال رئيس برشلونة جوان لابورتا إنه وافق على عرض المدرّب تشافي هرنانديس بالتخلّي عن منصبه نهاية الموسم لأنه "أسطورة" في النادي الكاتالوني.وأكد لابورتا أمام وسائل الإعلام في برشلونة "إنها صيغة أقبلها لأن تشافي هو من اقترحها عليّ، وهو أسطورة النادي، وشخص صادق وكريم يحب برشلونة".وكان "مايسترو" خط الوسط السابق البالغ 44 عاماً، والذي يطلق عليه لقب "سيد الدمى" أو الكمبيوتر، كان قد أعلن السبت أنه سيترك منصبه في 30 حزيران، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فياريال 3-5 والتي أدّت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة متأخراً بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر في المرحلة الثانية والعشرين.وقاد تشافي الذي مدد عقده في أيلول الماضي حتى 2025، برشلونة الموسم الماضي للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 2019 بالإضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية.تراجع أداء برشلونة بشكل حاد هذا الموسم، فخسر أمام ريال مدريد 1-4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض ثم خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد.تابع لابورتا: "سيكون الدوري الإسباني صعباً، لكن لم يفلت من أيدينا بعد. علينا أن نقاتل من أجل إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".وأضاف: "علينا أن نقدّم كل ما لدينا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضاً"، حيث يواجه برشلونة نظيره نابولي الإيطالي في ثمن النهائي خلال أسبوعين.