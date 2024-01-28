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رياضة

مانشستر يونايتد يواصل تقدمه في كأس الاتحاد الإنكليزي

Lebanon 24
28-01-2024 | 23:33
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عبر نادي مانشستر يونايتد إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تغلبه على مضيفه نيوبورت كاونتي (4-2) الأحد.
سجّل أهدف الشياطين الحمر كل من برونو فيرنانديز (7) وكوبي ماينو (13) وأنتوني (68) وراسموس هويلوند (90)، في حين سجّل كل من برين موريس (36) وويل إيفانز (47) هدفي نيوبورت.(بي إن سبورتس)
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المصدر: بي إن سبورتس
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