مانشستر يونايتد يواصل تقدمه في كأس الاتحاد الإنكليزي

عبر نادي مانشستر يونايتد إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تغلبه على مضيفه نيوبورت كاونتي (4-2) الأحد.

سجّل أهدف الشياطين الحمر كل من برونو فيرنانديز (7) وكوبي ماينو (13) وأنتوني (68) وراسموس هويلوند (90)، في حين سجّل كل من برين موريس (36) وويل إيفانز (47) هدفي نيوبورت.(بي إن سبورتس)

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