أتليتيكو يهزُّ شباك فالنسيا ويرتقي بالمراكز

هز صمويل لينو وممفيس ديباي الشباك ليقودا أتليتيكو مدريد لفوز سهل بهدفين نظفين على ضيفه فالنسيا ليتقدم فريق المدرب دييغو سيميوني للمركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وكان من الممكن أن يحرز أتليتيكو عدداً أكبر من الأهداف لولا تألق جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا الذي تألق في الدفاع عن مرماه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما افتتح لينو التسجيل بتسديدة منخفضة.وتواصلت هيمنة صاحب الضيافة في الشوط الثاني وعزز تقدمه في الدقيقة 57 بضربة رأس لعبها ديباي مستغلا عرضية ناويل مولينا.وبهذا الفوز، ارتقى أتليتيكو إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف أمام برشلونة.(بي إن سبورتس)