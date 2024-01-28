قاد منتخب بلاده خلال 100 مباراة.. وفاة نجم منتخب بنما السابق

أعلن اتحاد كرة القدم في بنما أن مهاجم المنتخب السابق لويس تيخادا الذي مثل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، فارق الحياة اليوم الأحد عن عمر 41 عاماً.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيخادا كان يشارك في مباراة للنجوم المخضرمين في ضواحي مدينة بنما سيتي وسقط أرضا قبل نقله إلى عيادة لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة.ونعى اتحاد كرة القدم في بنما، تيخادا الذي لعب دورا بارزا في مساعدة المنتخب في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في نسخة 2018.وقال الاتحاد في منشور بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي"كان مقترنا بالتنمية وبكرة القدم في بلادنا. خالص تعازينا. لن ننساك أبدا يا ماتادور".وخاض تيخادا الملقب بالـ"ماتادور" 108 مباريات دولية وهو يتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدفا.