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رياضة

مرشح جديد لبرشلونة .. أرتيتا يرغب في الرحيل عن آرسنال!

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:55
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بعد قرار يورجن كلوب المفاجئ بالرحيل عن تدريب ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وتأكيد تشافي بنهاية مسيرته مع برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، أصبح ميكيل أرتيتا بحسب التقارير الصحفية الاسم الثالث الذي يرتبط بترك فريقه في الصيف القادم.
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، أخبر الأشخاص المقربين منه أنه يفكر في الرحيل عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أبدى إعجابه بالمدرب الإسباني، ويعتقد أنه سيكون مناسبًا للنادي في الموسم القادم، ويخلف تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق الكتالوني.

وكان تشافي، قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن قيادة الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، مما جعل إدارة فريقه تبدأ في البحث عن مدرب مخضرم لقيادة الفريق في الموسم القادم، ليعيد الفريق إلى المكانة التي يستحقها بعد تراجع الأداء والنتائج.

وبدأ أرتيتا مسيرته التدريبية مع آرسنال، في ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين وساهم المدرب الإسباني، في تحسين مساء الفريق اللندني، وأصبح منافسًا قويًا على لقب الدوري الإنجليزي.(غول.كوم)
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