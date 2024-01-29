انتقادات لا تنتهي .. ما حقيقة ظهور نيمار بوزن زائد في عيد ميلاد روماريو؟!

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للبرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، وهو يعاني من زيادة واضحة في الوزن، عقب إصابته مع الموج الأزرق.

ويُعاني نيمار من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، سيجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي، تعرض لتلك الإصابة خلال أكتوبر الماضي مع منتخب بلاده.





وتسببت الصورة التي انتشرت للنجم البرازيلي، في صدمة لجمهور الهلال الذي تعجب من هيئة اللاعب ووزنه الزائد، أثناء تواجده في حفل عيد ميلاد روماريو، لاعب البرازيل السابق.

NEYMAR ?????? pic.twitter.com/o6qdOJZGHy — Janty (@CFC_Janty) January 28, 2024 Advertisement



ولكن مع انتشار مقاطع من الحفل، تبين أن الصورة التي انتشرت لنيمار، وظهر فيها بوزن زائد، هي صورة مزيفة، ولا تمت للحقيقة بصلة، ولازال اللاعب يحافظ على وزنه وهيئته بالرغم من الإصابة.(غول.كوم) ولكن مع انتشار مقاطع من الحفل، تبين أن الصورة التي انتشرت لنيمار، وظهر فيها بوزن زائد، هي صورة مزيفة، ولا تمت للحقيقة بصلة، ولازال اللاعب يحافظ على وزنه وهيئته بالرغم من الإصابة.(غول.كوم)