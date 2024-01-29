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رياضة

بالتفاصيل.. إليكم الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

Lebanon 24
29-01-2024 | 01:03
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حجزت بعض المنتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، مع دخول المسابقة القارية المرحلة الحاسمة بالوصول للأدوار الإقصائية.

وشهدت مباريات دور الـ16 من أمم إفريقيا، مواجهات نارية وشارك في هذا الدور، 3 منتخبات عربية فقط، وهي: منتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب موريتانيا.
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بينما ودع منتخبا الجزائر وتونس المنافسة باكرا، بعدما فشلا في التأهل من دور مجموعات أمم إفريقيا بالأساس.

ونجح منتخب أنغولا في أن يكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد التغلب بثلاثية على نامبيا، ليواجه نيجيريا الذي أقصى بدوره منتخب الكاميرون.

رسميا تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023:

أنغولا- نيجيريا- غينيا- الكونغو الديمقراطية.

ليتبقى تحديد هوية أصحاب 4 مقاعد من خلال المواجهات التالية:

الفائز من (الرأس الأخضر ضد موريتانيا) - الفائز من مواجهة (السنغال ضد ساحل العاج)- الفائز من (مالي ضد بوركينا فاسو)- الفائز من (المغرب ضد جنوب إفريقيا).

وتبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة 2 شباط بمواجهة بين أنغولا ونيجيريا.

أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم السبت 3 شباط بين الفائز من الرأس الأخضر وموريتانيا ضد الفائز من المغرب وجنوب إفريقيا.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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