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رياضة

الإنتر يحافظ على الصدارة.. ونابولي يتعثر مجددًا

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:40
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فاز إنتر ميلان على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الوحيد لإنتر في الدقيقة الـ14.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، علما أن إنتر خاض 21 مباراة، في حين تجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس.
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وتعثر نابولي حامل اللقب مجددا بتعادله سلبا أمام مضيفه لاتسيو الأحد، إذ رفع لاتسيو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى النادي الجنوبي الذي يتجه لخسارة لقبه إلى المركز التاسع بـ32 نقطة، علما أن لكلّ منهما مباراة مؤجلة.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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