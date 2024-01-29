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رياضة
مبابي يرفض تغيير اتفاقه مع ريال مدريد
Lebanon 24
29-01-2024
|
04:07
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كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس جديدة مرتبطة بصفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف ريال مدريد.
وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن، وسط أنباء عن اتفاقه مع ريال مدريد.
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وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، فإن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوفه في الصيف المقبل.
وأضاف أن بعض الأشخاص من عائلة مبابي حاولوا الحصول على عرض مالي أعلى من المتفق عليه مع ريال مدريد.
ومع ذلك، فقد رفض مبابي هذا الاقتراح وظل ثابتًا على اتفاقه مع إدارة فلورنتينو بيريز.
جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء.(موقع كورة)
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