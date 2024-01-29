Advertisement

رياضة

مبابي يرفض تغيير اتفاقه مع ريال مدريد

Lebanon 24
29-01-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1158198-638421236380784659.jpg
Doc-P-1158198-638421236380784659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس جديدة مرتبطة بصفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن، وسط أنباء عن اتفاقه مع ريال مدريد.
Advertisement

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، فإن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوفه في الصيف المقبل.

وأضاف أن بعض الأشخاص من عائلة مبابي حاولوا الحصول على عرض مالي أعلى من المتفق عليه مع ريال مدريد.

ومع ذلك، فقد رفض مبابي هذا الاقتراح وظل ثابتًا على اتفاقه مع إدارة فلورنتينو بيريز.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء.(موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:52 | 2024-01-29
02:40 | 2024-01-29
01:03 | 2024-01-29
00:59 | 2024-01-29
00:55 | 2024-01-29
23:42 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24