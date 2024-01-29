يوم عربي مميز في قطر.. العنابي يطمح للفوز والفدائي بمواجهة للتاريخ





وفي لقاء يمثل "ديربي" تاريخي، يواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني، حيث يأمل كل من المنتخبين العبور والوصول لربع نهائي البطولة.

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يعوّل المنتخب العراقي على نشوة دور المجموعات، وتصدره المجموعة الصعبة أمام اليابان، بـ3 انتصارات كاملة. نفسيا هذا الأمر سيدخل العراق بثقة عالية في اللقاء.

منتخب العراق يملك تشكيلة قوية، وأسماء تصنع الفارق من على الدكة، مما ينوع خيارات المدرب الإسباني خيسوس كاساس. يوم عربي بامتياز ستشهده قطر، ضمن بطولة كأس آسيا، بمواجهتين "محتدمتين" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.وفي لقاء يمثل "ديربي" تاريخي، يواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني، حيث يأمل كل من المنتخبين العبور والوصول لربع نهائي البطولة.يعوّل المنتخب العراقي على نشوة دور المجموعات، وتصدره المجموعة الصعبة أمام اليابان، بـ3 انتصارات كاملة. نفسيا هذا الأمر سيدخل العراق بثقة عالية في اللقاء.منتخب العراق يملك تشكيلة قوية، وأسماء تصنع الفارق من على الدكة، مما ينوع خيارات المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

عمن ناحية أخرى، فإن عامل الجمهور سيصب في مصلحة العراق، حيث حضر الآلاف من العراقيين لمؤازرة المنتخب في الدوحة، وأظهرت اللقطات مشاهد "مرعبة" للجماهير العراقية المستعدة للمباراة.



أما المنتخب الأردني سيدخل بضغوطات أقل، فالدخول وهو ليس مرشح للانتصار سيساعده على اللعب براحة أكبر.

من ناحية أخرى، هجوم المنتخب الأردني، وخاصة الثنائي موسى التعمري ويزن النعيمات، نجح بتفكيك أغلب المنتخبات التي واجهها، وقد يكون العامل الفارق أمام دفاع العراق "المتذبذب".

وفي المواجهة الثانية، يواجه المنتخب القطري، بين أرضه وجماهيره، منتخب فلسطين، أحد أبرز مفاجآت البطولة.



المنتخب القطري يعوّل على اللعب على أرضه وبين جماهيره، على استاد البيت، إذ سيمثل عامل قوة كبير للقطريين خلال اللقاء.