لاعب كرة قدم يُجري مقارنة بين بايدن وبوتين... إليكم الفيديو الذي نشره!

قام لاعب المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم، المهاجم ماريو بالوتيلي، بمقارنة سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.

ونشر بالوتيلي فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في خاصية "الستوري" يظهر سلوك رئيسي البلدين.

ويظهر بايدن، الذي كان ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جنازة جندي أميركي، بينما أظهر الفيديو بوتين يقف تحت المطر دون مظلة ويضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم للجنود الذين سقطوا في البلاد.



بعد وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو وأوضح أن منشوره لم يكن سياسيا، لكنه أظهر اختلافا في الموقف تجاه ذكرى الموتى، بعد أن تعرض اللاعب لموجة من الانتقادات.



وقال بالوتيلي: "لم يكن هناك شيء سياسي في الفيديو، كان يتعلق باحترام أولئك الذين ضحوا بحياتهم". (سبوتنيك)