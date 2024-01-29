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رياضة

فضيحة جنسية جديدة تطارد نيمار.. هذا ما كُشف مؤخراً

Lebanon 24
29-01-2024 | 08:00
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كشف موقع LeoDias عن فضيحة جديدة للنجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي والذي يتغيب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في تشرين الأول الماضي.

وأفاد الموقع أن عارضة الأزياء والمؤثرة أماندا كيمبرلي أخبرت نيمار أنها تحمل طفله في رحمها، مشيرة إلى أن الأمر حدث خلال علاقة قصيرة جمعتهما أثناء تواجده مع صديقته السابقة برونا بيانكاردي التي أنجبت له ابنته "مافي" في تشرين الأول الماضي وانفصلت عنه في تشرين الثاني 2023.
 
وأشار LeoDias إلى أن عائلة نيمار استقبلت الخبر بسعادة ودون مشاكل أو خلافات مع كيمبرلي، وأوضحت أن اللاعب ينتظر ولادة الطفل في مايو القادم ليجري اختبار الحمض النووي، DNA، لإثبات نسبه والتحقق من أنه والده. (روسيا اليوم) 
 
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