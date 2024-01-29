راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا

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حقق النجم الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، رقما مميزا خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام ضيفه أوساسونا (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وشارك سيرخيو راموس (37 عاما) في مباراته رقم 521 ضمن الدوري الإسباني "لا ليغا"، ليتجاوز زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دافع عن ألوان برشلونة في 520 مباراة ضمن الدوري الإسباني.وعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس إلى صفوف إشبيلية بعد 18 عاما من الرحيل، حيث غادر النادي في 2005 صوب ريال مدريد مقابل 27 مليون يورو، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل أن يعود إلى فريقه الأم عام 2023. (روسيا اليوم)