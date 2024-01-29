Advertisement

رياضة

راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1158332-638421470368028320.jpg
Doc-P-1158332-638421470368028320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق النجم الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، رقما مميزا خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام ضيفه أوساسونا (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك سيرخيو راموس (37 عاما) في مباراته رقم 521 ضمن الدوري الإسباني "لا ليغا"، ليتجاوز زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دافع عن ألوان برشلونة في 520 مباراة ضمن الدوري الإسباني.
Advertisement

وعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس إلى صفوف إشبيلية بعد 18 عاما من الرحيل، حيث غادر النادي في 2005 صوب ريال مدريد مقابل 27 مليون يورو، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل أن يعود إلى فريقه الأم عام 2023. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:26 | 2024-01-29
15:00 | 2024-01-29
12:00 | 2024-01-29
08:55 | 2024-01-29
08:00 | 2024-01-29
06:47 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24