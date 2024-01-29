أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية

تحدث روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن خسارة فريقه امس، أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية ضد مصر، بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الكونغو الديمقراطية: "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر اليوم".

وتابع: "أعددنا هذا المنتخب لبطولة إفريقيا، ولكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا في الفترة المقبلة".

مضيفا: "اللاعبون كانوا جيدين جدا في مباراة اليوم وبذلوا مجهود كبير، ولكن هذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة".

وأكمل مدرب مصر: "كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة في مباراة الكونغو اليوم، ولكن النهاية ليست سعيدة".

وواصل: "منتخب مصر لن يخسر مركزه كأكثر المنتخبات تتويجا بأمم إفريقيا، التاريخ يثبت أنه منتخب كبير جدا ولكنه تعرض لتغيرات كثيرة، يجب أن نضع قواعد ونكون أفضل في المرات المقبلة".

وختم فيتوريا تصريحاته متحدثا عن مستقبله مع منتخب مصر عقب توديع أمم إفريقيا قائلا: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر جيدا قبل أي قرار، الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا مباراة اليوم ونعمل على ذلك".

(روسيا اليوم)