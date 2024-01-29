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رياضة

قطر تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا على حساب فلسطين

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:00
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واصل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الفلسطيني، بفوزه عليه (2-1) في "الديربي العربي" الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن دور الـ16 للمسابقة.

 

وضع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ "الفدائي" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

 
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ورد الأدهم القطري الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف في الدقيقتين (45، 49 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

 

وسيكون منتخب قطر على موعد في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، مع الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي أوزبكستان وتايلاند، غدا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

( روسيا اليوم)
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