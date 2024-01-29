Advertisement

رياضة

موريتانيا تودع كأس إفريقيا بهدف قاتل

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1158421-638421635006913791.jpg
Doc-P-1158421-638421635006913791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرج المنتخب الموريتاني من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد منتخب الرأس الأخضر، إثر خسارته بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء امس، في كوت ديفوار.

 

ويدين منتخب الرأس الأخضر بالفضل في انتصاره لمهاجمه ريان مينديز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية (ساحل العاج).

 
Advertisement

وسيكون منتخب الرأس الأخضر "الحصان الأسود" في البطولة، في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2023، بانتظار الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي المغرب   وجنوب إفريقيا مساء اليوم، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة "سان بيدرو" الإيفوارية "ساحل العاج".

( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:59 | 2024-01-29
23:39 | 2024-01-29
23:36 | 2024-01-29
18:26 | 2024-01-29
15:00 | 2024-01-29
12:00 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24