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رياضة

ساحل العاج جرّدت السنغال من لقبها بطلة لكأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
29-01-2024 | 18:26
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عادت ساحل العاج المضيفة من بعيد وجرّدت السنغال من لقبها بطلة لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم عندما تغلّبت عليها 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الإثنين على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو في ثمن النهائي.
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وكانت السنغال في طريقها الى مواصلة حملة الدفاع عن لقبها بعدما تقدمت بهدف مبكر لحبيب ديالو (4)، لكن البديل فرانك كيسييه أدرك التعادل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل بنفسه ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة بعدما أهدر موسى نياكاتيه الركلة الثالثة لحاملة اللقب.

وتلتقي ساحل العاج في الدور المقبل مع مالي أو بوركينا فاسو اللذين يلتقيان اليوم الثلاثاء.
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