القرار لزوجته.. هل يقود كلوب برشلونة؟

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كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، مدى احتمالية تولي الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قيادة برشلونة في الموسم المقبل.وقرر كلوب، يوم الجمعة الماضي، الرحيل عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، وبعدها بيوم اتخذ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة نفس القرار.وأكد كلوب، بالفعل أنه لن يدرب أي ناد إنجليزي مرة أخرى بعد رحيله عن صفوف الريدز، ولذلك فإن مستقبله يكمن في دوريات أخرى جذابة مثل الليجا.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كلوب لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله قبل التفكير مع زوجته أولا.وأضافت الصحيفة: "عائلة كلوب تمتلك مزرعة في بلدة أندراتكس في مايوركا، لذلك، فإن استبدال المطر والبرد في ليفربول بشمس أكثر متعة ومناخ البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يروق لهم".وأوضحت: "سيكون لبرشلونة ميزة مهمة إذا قدم عرضا للتعاقد معه، حيث يعتبر البارسا الفريق الوحيد الكبير في الليجا الذي يمكن أن يتعاقد معه، خاصة بعد أن جدد ريال مدريد عقد مدربه كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026، كما يمتلك سيميوني عقدا مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2027.وأشارت الصحيفة، إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، معجب بالمدرسة الألمانية، ويدرس التعاقد مع مدربين مثل هانز فليك وتوماس توخيل.وأكدت أن التوقيع مع يورجن كلوب سيكون بمثابة حدث عظيم لجماهير البارسا، نظرا لخبراته التدريبية الطويلة سواء مع دورتموند أو ليفربول.(موقع كوؤة)